【全程字幕】打臉王必勝！台中市府瘦肉精沒驗錯 徐巧芯嗆「下台」：私德不檢點、公務不專業 @ChinaTimes

台糖安心豚梅花豬肉片日前遭爆含有瘦肉精「西布特羅」，引發食安疑慮，食藥署今（7）日公布複驗結果，驗出含有0.001ppm，台中市食安處複驗結果顯示含0.002 ppm。然而，在複查結果出爐前，包括衛福部次長王必勝等人狠酸中市府，讓資深媒體人黃揚明直言，鬥雞型官員的嘴臉，讓準總統賴清德看看，什麼叫「政治掛帥」。

台中市食安處2日公布台糖安心豚梅花肉片驗出瘦肉精「西布特羅」0.002ppm，引發不小爭議。王必勝昨（6）日發文表示，超過60件檢體都未檢出任何瘦肉精，是否該審視實驗室事件的可能性？王必勝更意有所指稱「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者」。經濟部長王美花則說中央畜產會、衛福部食藥署、ＳＧＳ台北實驗室等多個單位檢驗都未檢出，經濟部對於台中食安處檢驗結果感到「非常遺憾」，希望能盡早釐清疑點，還台糖清白。

未料，複查結果今出爐，中央、地方都檢出瘦肉精，王必勝、王美花等人也被點名應道歉。黃揚明今便在臉書直言，不該檢出的檢出，中央該做的是查明為什麼會檢出，而不是只想著政治攻防，「中央已經浪費好幾天的口水，該做事了好嗎？」

黃揚明也提到，這幾天某些鬥雞型官員的嘴臉，正好給賴清德看看，什麼叫做「政治掛帥」，如果520後這些官員繼續沿用，那就是賴清德也想「政治掛帥」而已。