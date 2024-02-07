澎湖科技大學因教育部補助購置的「海洋2號」遊艇乘客違法捕撈案，在檢調介入查違反漁業法後，追出神鬼教授陳正國更有違反採購法、詐欺和偽造文書罪嫌。（許逸民攝）

澎湖科技大學因一起「海洋2號」遊艇乘客違法捕撈案，而遭檢調查出涉違反採購法外，又意外爆出涉案的前教授陳正國，當年應徵助理教授時竟是偽造工作證明，用假履歷騙取到教職，且13年來非但成功躲過校內各級教評會層層把關，一路升等至教授還擔任教務長等行政職，而在今天遭週刊披露諷為李奧納多．狄卡皮歐主演的經典電影《神鬼交鋒》杏壇版。

不過，澎湖科技大學不滿教評會內部文件被外流至媒體，強調因事涉觸犯個資法及洩密罪嫌，將研議提起刑事追訴，絕不寬貸。

澎科大違反採購法將教育部補助購買的「海洋2號」遊艇租給亞果集團的「PIDC澎湖國際潛水中心」，原本神鬼不覺，卻在2022年5月7日發生6名潛水客在東吉附近海域漂流，被岸巡補給船救起的意外，而被查出是「亞果PIDC潛水中心」的教練與客人，且負責載送遊艇竟是澎科大「海洋2號」遊艇，加上救起6人的潛水網袋中竟有龍蝦、麵包蟹，而遭眼尖的海洋保育志工陳盡川舉發違法捕撈，已明顯違反漁業法相關規定，也讓「海洋2號」遊艇違法租賃勾當曝光。

檢方查出，曾任該校學務長、海洋遊憩系主任的陳正國，偽造工作證明、用假履歷騙取教職教職後仍繼續騙，還自2014年3月起找郭姓女學生合開瑚枋公司寄生澎科大，把校內相關器材等資源無償提供給自己出資的瑚枋公司，利用學校人脈涉入多件採購案，圖利自己出資的公司取得多項政府標案達267萬5千元，藉此營利，涉犯政府採購法、詐欺和偽造文書等罪嫌，而在2022年11月9日起訴，目前還在澎湖地方法院審判中。

而陳正國利用假履歷誆騙取得教職的行徑也跟著被揭發，發現陳正國未取得博士學位，當年是以「專業技術人員」身分應徵助理教授。依規定，要獲聘成為助理教授級專業技術人員，須具有特殊造詣或成就，從事與應聘科目性質相關的「專業性工作」達9年以上。

然而陳提供的中華民國水中運動學會助教、潛水助理教練、潛水教練等，都非專任或兼任年資，不予採計專業性工作年資外；他在履歷中列出曾任亞威運動休閒開發公司的體能教練及運動教學執行長6年10個月的資歷證明，更全都造假。也就是陳當年提出的履歷，專業性工作年資實際上連1天都沒有，已違反該校「專業技術人員擔任教學聘任升等審查實施要點」。

更離譜的是，因為都是假的，澎科大海洋遊憩系的系級教評會原本決議，陳正國撤銷聘任的日期，應追溯自他2010年2月獲聘助理教授起，但校級教評會去年3月15日卻以考量公益及避免當事人財產損失之間的平衡為由，最後採5輪投票，決議陳自2022年8月1日起撤銷聘任。

外界質疑，澎科大和教育部真的好混，沒把關，讓這神鬼教授單靠這樣的假履歷，就能在大學內一路騙，還一帆風順高升教授及到學務長等行政職，甚至東窗事發後，校教評會最後竟推翻系教評會，顯然一定有共謀和包庇，才能讓他13年來一帆風順。

澎湖科大表示，對於教師聘任及行政職之授予，皆依法行政，程序公正公開並保留完整書面紀錄，經得起外界公評。關於陳師所涉應聘資料不實部分，業依據教師法處理，陳師亦提起行政救濟爭取權益，本校予以尊重。至於陳師所涉其他案件部分，目前皆已進入司法審理程序，不便表示意見。