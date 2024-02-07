沙烏地阿拉伯的「運動漂白」也伸向職業網壇，現役幾位天王包括喬柯維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）、阿瓦瑞茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）、梅維德夫（Daniil Medvedev）、魯恩（Holger Rune）計畫於今年10月前往沙國首都利雅德，參加一場「6王滿貫賽」盛會，確切日期待定。

對於沙國近年憑藉強大的財力在體壇活躍，西方媒體頻頻譴責該國的人權紀錄，批評運動員不該去賺那些不乾不淨的「血錢」。無論如何，凡是沙烏地喜歡的運動賽事，包括F1賽車、足球、高爾夫、拳擊、職業摔角，只要他們想看，幾乎都能用錢買到。泰森福瑞（Tyson Fury）、烏席克（Oleksandr Usyk）今年的重量級拳王統一戰也是安排在沙國首都利雅德舉行。

「蠻牛」納達爾說：「在一些網球選手參加過之後，我對於要首度在利雅德比賽感到興奮。」納達爾近來被沙烏地網協邀請擔任親善大使，另有足球巨星梅西（Lionel Messi）任沙國觀光大使。沙國要看比賽都是邀請最有名的選手，因此在2019年的職業摔角「超級大戰」差點造成意外。

傳奇摔角手送葬者、比爾戈柏（Bill Goldberg）不顧自己的高齡與身體狀態，2019年前往沙烏地打了一場「夢幻對決」，據傳他們拿到數百萬美元出場費，飽受外界批評。結果相當悲慘，戈柏開場幾分鐘就把自己撞到腦震盪，他昏著頭繼續比賽，無法正確使出翻摔絕招，差點讓對手送葬者受重傷。送葬者賽後相當懊悔，坦承這是他生涯最糟的一場比賽。