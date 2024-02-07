花蓮門諾醫院壽豐分院與文教基金會的志工合作，於年節前夕在院內大廳及病房共開設39桌豐盛的桌菜，與住民一起度過溫馨又熱鬧的圍爐時光。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆春節將至，有些長照機構裡的長輩卻因故無法回家與親人團圓，心中滿是遺憾，主要收治身心障礙及失智長者的門諾壽豐分院，為此與文教基金會的志工們合作，於年節前夕在院內大廳及病房共開設39桌豐盛的桌菜，與住民一起度過溫馨又熱鬧的圍爐時光。

門諾醫院壽豐分院以收治身心障礙及失智長輩居多，考量許多病友無法回家過年，14年前起與元大基金會合作，在農曆春節前夕舉辦圍爐活動，讓住民也能感受到年節的氣氛。

花蓮門諾醫院壽豐分院與文教基金會的志工合作，於年節前夕在院內大廳及病房共開設39桌豐盛的桌菜，與住民一起度過溫馨又熱鬧的圍爐時光。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

門諾壽豐分院大廳內高掛著紅色燈籠，四周也張貼許多色彩繽紛的春聯及大大的福字，營造喜氣洋洋的過節氛圍，且今年除大廳內設席19桌，病房內也開設20桌，一道道美食佳餚散發誘人的香氣，令人垂涎欲滴，應景樂曲不實傳入耳邊，更顯熱鬧。

志工們在醫護人員的帶領下，協助上菜、分食並與現場長輩親切寒暄，日照學員則精心排練各式表演，為活動增添喜悅與歡樂，隨台下熱烈掌聲響起，也讓台上表演的學員增添更多的自信。

開心吃著油飯與鳳梨蝦球的55歲身心科住民吳小姐說，這是她首次在分院與這麼多人一起圍爐，感覺很熱鬧、溫馨，謝謝醫院與志工的用心安排，讓無法回家團圓的她，提前感受到這麼溫暖的關懷。

元大文教基金會副執行長曹秀雲表示，每年有機會到花蓮參與極具意義的志願服務活動，看到長輩們依然健康、快樂，讓她內心倍感欣慰與喜悅，祝福在場的每位長輩與學員新年快樂、身體健康，更與大家約定年年相見。

門諾壽豐分院長莊永鑣感謝元大文教基金會的志工14年來不辭辛勞、出錢出力，為院內長輩及日照學員帶來溫暖與關懷，尤其許多住民無法返家過年，每年圍爐活動對他們來說是非常重要的期待，能在年前與大家團圓圍爐，更顯難忘與珍貴。