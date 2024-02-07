歐洲在2023年經歷綠色能源豐收的一年，太陽能設備容量創歷史新高，比2022年高出40%。根據國際能源署(IEA)資料顯示，這些太陽能面板和零組件絕大部分來自中國，在某些情況下達到95%。

然而這些綠色榮景並沒有給歐洲本土的太陽能面板製造商帶來多少好處，受到廉價進口產品和供給過剩的打擊，這些製造商陷入危機，關閉生產的公告越來越多。業界警告，除非政府介入，否則一半的產能可能在幾周內關閉。

而決策官員卻有不同的意見。

德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)在去年11月寫信給歐盟執委會，對於歐盟即將對中國太陽能產品實施貿易限制，表達了擔憂，他警告說，限制中國進口可能會扼殺歐洲綠色能源的快速擴張，並使90%的光電產品成本提高，這可能導致進口零件、組裝和安裝太陽能面板的歐洲企業破產。

但是在其它地區，西班牙沒有排除對進口太陽能電池面板徵收關稅的可能性。一名荷蘭政府官員表示，荷蘭希望將歐盟的碳邊境稅的課徵範圍，涵蓋到太陽能光電產品進口。義大利也在上周宣布投資9000萬歐元，在西西里島建立一家太陽能面板工廠。

歐盟金融服務專委Mairead McGuinness在周一的一場演講中說，歐盟已經採取行動，即將敲定一項法律，藉此將可加快本地製造許可的審批速度，並讓歐盟製造的產品，未來在潔淨技術招標中獲得優勢。

有關對中國產品提出貿易限制，McGuinness持謹慎態度。她說，目前歐盟依賴進口來實現太陽能部署的目標，任何的措施都必須根據歐盟的綠色轉型目標，來進行權衡考慮。

歐洲太陽能製造商則敦促各國政府介入，買下過剩的太陽能零件庫存，以緩解供應過剩問題；如果這樣還不能迅速解決問題，不妨考慮設下貿易壁壘。

但是葡萄牙電力(EDP)執行長Miguel Stilwell d'Andrade說，短期內無法降低對中國的依賴，否則公司就無法完成這些專案計畫。他說，美國已經對中國產品課徵關稅，太陽能面板價格上漲，正在產生通膨影響，美國面板價格已經是歐洲的兩倍多。