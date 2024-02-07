春節期間家家戶戶團圓，時常出外走春至宮廟拜拜求福，為提升春節期間各住戶的防火知識及消防人員搶救之能力，桃園市消防局第一救災救護大隊埔子分隊於農曆新年前，於轄內的鎮海宮進行春節搶救演練，強化對於宮廟的救災能力及熟悉度。

新春過年期間，各地宮廟皆會舉辦大型春節活動，時常搭配著爆竹煙火的施放，本次演練模擬情境設定為因施放爆竹煙火而引起火災。針對廟宇或是古蹟等歷史文物場所的火警，消防人員救災的重點，除了使用射水降溫，同時要特別注意建築物的保存，消防人員可利用水霧方式或是衝擊力、破壞力較小的降溫方式進行救災，不但能撲滅火勢，也盡可能避免因高壓水柱而破壞建築物外觀及保存的文物。

本次搶救演練也與廟方人員宣導用火用電安全，近年來宮廟或是家中設有供桌祭拜的火警案件，大多為燈源、蠟燭、油香而引起，尤其祭拜使用之神明燈為24小時常開，亦是造成火災風險之一，透過本次宣導，提醒廟方平時可多多檢查使用的電器、電線有無破損或發熱，且一定要使用有合格安全標示的電器設備，並且避免於火源或是發熱設備附近擺放易燃物品，也要隨時注意場所滅火器、火災警報器等消防安全設備是否正常堪用。

埔子分隊長江宗晏提醒，春節期間宮廟歡慶時要特別注意爆竹施放，特別注意一定要「依外盒包裝上產品使用說明施放」、「注意點火卻未燃放的爆竹煙火，不要探頭去看」、「選擇符合地方自治法規公告可施放的地點施放」、「要有專業爆竹煙火之施放人員資格，才可以施放專業爆竹煙火」，也可以使用爆竹音效作為替代，讓大家安心回家過好年。