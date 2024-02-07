新北113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學即起至3月8日開放報名，共有13校11群69科1034個招生名額。（新北市教育局提供）

新北113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學即起至3月8日開放報名，共有13校11群69科1034個招生名額，招生職群包括設計、餐旅、藝術群、家政、商業與管理、電機與電子、機械、動力機械、土木與建築、農業及外語群等11群，其中設計群招生名額最多，共4校275個名額，第二多為餐旅群170個、第三為藝術群162個名額。

教育局表示，就112學年度報名分析，淡水商工餐飲管理科競爭最激烈，共有170位報名爭取10個名額。北科大曾淑惠教授專家建議，喜歡餐飲的同學應以興趣為考量，新北市技職教育推出許多政策，讓校校辦學皆有品質，因此選擇科而非選校，鼓勵就近就讀，對於未來學習更有意義。

教育局表示，113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學簡章公告於新北市泰山高中及各招生學校網站，集體報名請洽詢各國中承辦處室，個別報名請洽詢泰山高中，填寫報名資料時間即起至3月8日，術科測驗時間為4月13日。考生可於4月1日起至報考學校校網查詢術科測驗方式、項目、時間等重要資訊。

參加甄選中書面審查部分含一般條件的相關群科技藝技能競賽、國中技藝班、技藝社團或職探相關營隊及生涯發展規劃書五大項目及特別條件加分項目；術科測驗部分則為擴大讓全體考生皆可參加測驗，避免單就書審決定，而是讓人人有機會展現自己的技能，請考生務必詳閱簡章內容，會告知術科測驗方向，可提早準備。

教育局表示，新北市2030教育願景，以學生為中心，為幸福而教，推動適性教育，讓孩子找到自己所愛，專業群科特色招生即為比照大學特殊選才的精神，提供國中生以自己專業興趣及才能的獨家升學管道，創造更多適性發展的機會。