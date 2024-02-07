金管會亦請汽車交通事故特別補償基金、住宅地震保險基金連假維持服務電話暢通。同時，為確保資訊安全無假期，也已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，以避免駭客入侵損及保戶權益情事發生。

金管會表示，保戶於連假期間就保險相關事項詢問、理賠申請等保險服務需求，可透過各保險公司提供的免付費服務電話洽詢，皆有專人服務或提供可處理緊急狀況聯絡方式，保護可至金管會網站及產、壽險公會網站查詢、預先下載或抄錄，以備不時之需。