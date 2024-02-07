由劉冠廷、隋棠、王淨主演的懸疑推理台劇《非殺人小說》即將進入尾聲，戲裡劉冠廷只要驚慌失措，隋棠鬼魂就會出現，並提醒他曾犯下的錯誤，網友一見隋棠現身，直呼「連鬼魂都好辣」。

卜學亮（右）談到最深刻的火場戲，拍攝當下壓抑內心緊張感，圖中為大文。（八大提供）

劉冠廷、隋棠及導演柯貞年受訪時，柯貞年對坐在身邊的隋棠表示，希望有機會能再和她合作，想拍出不一樣的她，「美麗對女演員是幫助，有時也是一個包袱，從隋棠身上看到她對表演和詮釋角色是很認真，有想法跟企圖。」接著很認真地和隋棠表示，下次想把她弄醜，打破美麗這件事。

導演柯貞年形容越接近尾聲王淨（右）和劉冠廷的演技越是爆發。（八大提供）

而飾演警察的卜學亮，為追查兇嫌跑到廢墟，同時間，劉冠廷要趕在被發現前，放火銷毀證物冰箱，現場也瞬間燃起烈火。卜學亮分享這場火場戲來真的，因此每個環節都很重要，也要很小心，「演員、攝影團隊都很靠近火，擔心自己，也擔心工作人員，所以希望自己可以很精準的快速完成這一場戲。」《非殺人小說》每週日晚間八點於八大戲劇台全台首播。