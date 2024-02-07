超人氣樂團告五人、金曲樂團宇宙人、麋先生、家家、Tizzy Bac日前大玩「新年福袋交換抽抽樂」活動，宇宙人小玉堪稱「遊戲王」發想遊戲，要抽要搶都可以，讓交換禮物刺激百倍；告五人一甩過往「爛禮物之王」的名聲，喊話「要雪恥」，雲安準備的高級水果禮盒也成為搶奪目標，被眾人笑稱「雪恥成功」。

告五人陪大家歡喜過龍年。（相信音樂提供）

農曆新年將至，5組音樂人齊聚一堂交換禮物大亂鬥，宇宙人貝斯手方Q以知名品牌電腦包裝盒盛裝禮物，引起議論被疑「絕對不是電腦」，沒想到方Q笑說：「電腦品牌有知名的保固APPLE CARE，但我這個也是保固，是『方Q CARE』！」準備的保健食品組合意外成為搶奪對象，告五人雲安拿到禮物後，沒想到被Tizzy Bac惠婷眼饞已久，直接瞄準「方Q CARE」，讓雲安心甘情願奉上。

宇宙人開心賀新春。（相信音樂提供）

另一位送出公認好禮的則是宇宙人阿奎，父親身份的他一拿出禮物，就被眾人狂虧：「是不是準備文創奶瓶！？」沒想到是知名設計師的潮流品牌聯名檯燈，立馬成為焦點，更差點讓宇宙人方Q與麋先生以諾2位師徒內鬨，最後以諾大喊「一日為師，終身為父」，將禮物讓給師父方Q。但沒想到方Q也還未將禮物拿穩，就被麋先生喆安與告五人雲安輪流搶奪，喆安開完笑說：「雖然我抽到雲安的超級禮物，但檯燈被搶走還是滿不爽的！」聖皓更直接幫忙下標「麋先生、告五人爆互有心結！？宇宙人隔岸觀火。」全場笑翻。

宇宙人小玉送的禮物，則是被吐槽「要想清楚」的對象，原來宇宙人小玉與麋先生聖皓得知要準備禮物時，正好在約會吃飯，因此2人決定一起去購物，更準備了「同款護手霜」，連禮物介紹詞都互相模仿，被眾人瘋狂揶揄。Tizzy Bac惠婷與麋先生小B準備了水草瑪瑙水晶等身心靈淨化組合，惠婷準備的線香與球型水晶，形狀更被家家搞笑聯想，語出驚人笑說：「之後可能會在撞球間看到。」笑哏連發，堪稱本屆笑話冠軍。

交換禮物大亂鬥到最後，竟是麋先生喆安準備的禮物，光外包裝就讓人不敢「嘗試」，告五人鼓手哲謙最後竟成為當日活動的「開箱救世主」，包裝一打開，就看到「冬暖夏涼」的男用登山機能內褲，讓大家笑說：「難怪都沒人想要！」喆安更被小玉吐槽：「你這樣搶別人的好禮物都不會心虛嗎！？」好在禮物自動找到適合的人，哲謙也對好禮甘之如飴，逗得現場笑聲連連。

最忙碌又寵粉的5組音樂人，從2月7日「新年福袋交換抽抽樂」於相信音樂日常B’in Now YouTube頻道陪大家過新年，接下來告五人將在小年夜在社群「黑畫面直播」。除夕夜2月9日一樣有滿滿的音樂陪大家度過，告五人及宇宙人將在在台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》；麋先生則在華視《2024 WE ARE我們的除夕夜》歡喜迎龍年。