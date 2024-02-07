2024年12星座財運出爐，台灣吠陀占星權威李靜唯表示，12星座今年財運表現各有消長，5月前天蠍、水瓶運勢最旺，金牛、雙子投資運佳；5月後天秤、巨蟹、摩羯、射手行情看俏，從整體財運來看，獅子、雙子、水瓶較弱，尤其獅子要小心破大財。
李靜唯指出，吠陀占星2024年12星座財運精批，是以上升星座為主，太陽星座為輔，以下為各星座一整年財運預測，另外，也一併公布5月前後哪些星座財運最旺。
★牡羊座：有正財，不宜投機
★金牛座：宜靠人際關係賺錢
★雙子座：不宜投機，財務壓力大
★巨蟹座：田宅增值&財運有拓展機會
★獅子座：事業有擴張機會，易破大財
★處女座：宜穩紮穩打，沒有偏財運
★天秤座：正財旺，宜靠自媒體&團隊經營
★天蠍座：有偏財，但要注意小人或詐騙
★射手座：田宅運不錯，事業貴人旺
★摩羯座：有偏財或繼承之財收入增加
★水瓶座：田宅宮有貴人相助，宜置產買車避破財
★雙魚座：宜運用自媒體或專業技藝賺錢
▌5月之前
1.天蠍、水瓶財運佳
2.金牛、雙子投資運佳
3.射手有偏財
4.雙魚正財
▌5月之後
財運前3名
1.天秤
2.巨蟹
3.摩羯&射手座
▌整體財運較弱
1.獅子
2.雙子
3.水瓶
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