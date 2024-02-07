2024年12星座財運出爐，台灣吠陀占星權威李靜唯表示，12星座今年財運表現各有消長，5月前天蠍、水瓶運勢最旺，金牛、雙子投資運佳；5月後天秤、巨蟹、摩羯、射手行情看俏，從整體財運來看，獅子、雙子、水瓶較弱，尤其獅子要小心破大財。

李靜唯指出，吠陀占星2024年12星座財運精批，是以上升星座為主，太陽星座為輔，以下為各星座一整年財運預測，另外，也一併公布5月前後哪些星座財運最旺。

★牡羊座：有正財，不宜投機

★金牛座：宜靠人際關係賺錢

★雙子座：不宜投機，財務壓力大

★巨蟹座：田宅增值&財運有拓展機會

★獅子座：事業有擴張機會，易破大財

★處女座：宜穩紮穩打，沒有偏財運

★天秤座：正財旺，宜靠自媒體&團隊經營

★天蠍座：有偏財，但要注意小人或詐騙

★射手座：田宅運不錯，事業貴人旺

★摩羯座：有偏財或繼承之財收入增加

★水瓶座：田宅宮有貴人相助，宜置產買車避破財

★雙魚座：宜運用自媒體或專業技藝賺錢

▌5月之前

1.天蠍、水瓶財運佳

2.金牛、雙子投資運佳

3.射手有偏財

4.雙魚正財

▌5月之後

財運前3名

1.天秤

2.巨蟹

3.摩羯&射手座

▌整體財運較弱

1.獅子

2.雙子

3.水瓶