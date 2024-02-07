一名男網友因為沒有上大學，提早服完4個月兵役，退伍後決定報考海巡署，結果健康報告卻卡關而無法加入，問爸媽才知道，原來他1歲時領過重大傷病卡，讓已結訓2年的他傻眼，「當完4個月的兵才發現免役」。

原PO日前在Dcard表示，當完4個月的兵役後，開始思考未來出路，與父母討論決定報考海巡署，但過一陣子發現，健康報告竟然有問題而沒考過海巡署，這時爸媽坦言，他1歲多的時候曾動手術，持有過重大傷病卡。

原PO說，之前義務役集體健康檢查，有一張報告是要填寫說有沒有重大疾病，當時他不知道1歲多時有開過刀，所以沒勾，就這樣進去當了4個月義務役的兵，出來卻沒辦法簽海巡署的志願役，雖然已結訓兩年，但還是覺得很傻眼。

貼文PO出後，掀起網友熱議，「就當體驗吧，可以發現人類的上下限真的都很高」、「我會當作是個不錯的夏令營交交朋友」、「有當兵比較好，至少以後遇到打敵人時，知道怎麼拿短刀、刺槍術殺敵，或是擒拿術用雙手制伏敵人」，也釣出相同遭遇的苦主「我當一年後退伍，結果發現我是免役」、「我爸當了三年兵，快退伍才知道自己扁平足可以免役」。

但也有人往好處想，「不用教召，可以爽20年」、「至少早點發現啊，後面就可以不用教召了，還是算賺到吧」。事後原PO回應，後來去申請備役轉免役也通過了。