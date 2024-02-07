貿協表示，本計畫今年特別注重融合ESG理念，並將舉辦一系列與永續及公益相關的活動。而本年度重要實體活動包括辦理全球性大型跨國活動、首度於歐洲辦理台灣形象展、持續深耕新南向台灣形象展、參與國際專業展覽如德國杜塞道夫國際醫療器材展(MEDICA)、杜拜海灣資訊科技展(GITEX)等；另也辦理全球永續月等數位活動。

為即時回應企業需求，說明會將於2月23日在台北國際會議中心舉辦。除了本計畫實體活動全年度攻略外，同時將重點介紹針對先進市場和新南向市場的數位推廣策略，特別強調如何透過社群平台和專業媒體合作，有效提升品牌曝光度。

本次說明會不僅提供學習機會，更是企業間互動交流、合作共進的平台。而台灣精品選拔作為核心業務，於會中亦將介紹選拔流程和時程，促進企業與專家深度交流，深入理解台灣精品的價值。貿協表示，展望新的一年，「提升台灣產業國際形象計畫」將持續專注於整合海外活動，提供最優質的服務，並精準定位潛在買家。

此外，為了應對數位平台的變化，本次活動特別邀請數位專家，邁肯行銷董事長張志浩、塔圖科技執行長楊長峰、奧美集團數位長郭育滋，以及懷俄明州亞太商務辦事處處長朱裕誠，以「共創數位行銷新優勢」為主題，分享應對策略，協助企業轉變思維，掌握數據收集的新趨勢。