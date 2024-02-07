農曆春節即將到來，傳出資通訊大廠宏碁已發放年前績效獎金，有PTT網友透露，拿到1.9個月，若加上薪水及年中Bonus獎金，預估全年可以領到18個月，話題引起熱烈討論。

該名網友推算可以拿到18個月，以14個月薪水、1.9個月績效獎金，加上過往優於績效獎金的年中Bonus得來，許多網友稱讚宏碁給得不錯，「人家也想要18嗚嗚嗚」、「18不錯耶」、「18算不錯的。」

雖然有網友提到，宏碁福利不錯但是在南部薪資也不高，待了十幾年的工程師可能只有40幾k而已，但不少人認為，狀況並非如此，「沒有樓上說的這麼慘吧，有經驗的拿新N應該蠻正常的」、「A社的base salary就已經算很高了」、「a社應該算台灣品牌廠之王。」

事實上，根據證交所公布111年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，電腦及周邊設備業者類別中，宏碁名列前茅平均薪資177.2萬，優於微星的171.2萬，佳世達的169.6萬，同時也贏過電子五哥廣達（150.1萬）、仁寶（135.2萬）、緯創（131.8萬）、和碩（129.9萬）及英業達（102.4萬）的水準。