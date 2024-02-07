日本國民品牌「UNIQLO」（優衣庫）因價格親民、款式簡約好穿搭，成為不少民眾赴日旅遊必敗的服飾之一。不過日前卻傳出有4名越南人專程到日本的UNIQLO門市行竊，5年來一共偷了超過5千件服飾商品，價值高達1970萬日圓（約新台幣417萬元）。警方認為，由於越南當地的UNIQLO防盜太嚴格，竊賊於是專程飛往日本下手。

讀賣新聞報導，38歲的阮黃英等4人涉嫌自2018年12月起，在福岡、關西、東京首都圈等地的UNIQLO門市行竊，一共犯案至少66次，得手5237件商品。

福岡縣警方指出，這4名嫌犯看準了UNIQLO在越南十分受到民眾歡迎，但礙於越南店家防盜太過嚴密，一行人於是轉往日本，鎖定當地門市大偷特偷。

4名嫌犯坦承，專程到日本就是為了進UNIQLO行竊，偷來的贓物會拿到越南的一個跳蚤市場交易APP上出售。目前警方已依3項竊罪名將他們逮捕送辦。