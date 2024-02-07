台東76歲陳姓老翁今上午藥駕上路，行經台11線富山路段時，疑精神恍惚，失控衝撞護欄翻覆，車輛四腳朝天，車輪不停空轉，陳翁與妻子受困車內，熱心遊客及附近工地人員協助脫困，幸無大礙。

紅色轎旅車翻覆於路側護欄處，車身可見多道深長的擦撞痕，年邁的陳姓夫婦受困車內，動彈不得，後方車輛見狀臨停下車救援，一旁工地工人也聞聲上前協助，眾人合力將老夫婦拉出駕駛、副駕駛座，兩人意識清楚，隨後由救護車送醫救治。

熱心遊客與目擊工人協助年邁的駕駛人夫妻脫困。（蕭嘉蕙攝）

目擊的陳姓工人指出，轎旅車衝撞護欄後，翻覆滑行後才停下，當下撞擊力道猛烈，聲響巨大。

熱心助人的劉姓台南遊客表示，當時行駛於陳姓夫婦後方，中間隔了數輛車，看見時車輛已經翻覆，但車輪持續空轉，隨即與家人下車協助救人。

據了解，陳姓老翁疑似感冒不適，出門前服用感冒藥，從鹿野鄉駕車出發至台東市，回程行經台11線富山路段時，不慎發生翻車意外，所幸無大礙。