充滿懷舊氛圍的年代情感劇《南來北往》，找來人氣演員白敬亭、女神金晨及硬底子男星丁勇岱攜手演出，劇中鮮活的群像百態跟充滿煙火氣息的小鎮生活，都讓人沉浸其中，白敬亭表示，作品剛好趕在春節期間播出，對他來說是一次很特別的體驗，希望能給大家帶來一些歡笑、感動和溫馨。

陸劇《南來北往》劇情描述70年代末，年輕氣盛的鐵路警察「汪新」（白敬亭 飾）在列車上誤把重新回到工作崗位的老鳥警察「馬魁」（丁勇岱 飾）當成逃犯，兩人不打不相識，連見兩次都大打出手，汪新甚至動用手銬，還以為自己立了大功，殊不知馬魁是即將帶領他的師父，兩人從互看不順眼到惺惺相惜，一次次聯手反扒、緝毒、巡線、打擊盜搶騙，成為密不可分的師徒。

白敬亭化身憨厚直男，收愛慕者告白糖紙滿臉問號。（愛奇藝提供）

劇中，汪新性格憨直、不懂浪漫，收到女生送來愛心糖紙示好，他只是滿臉疑惑，對他有好感的同窗好友「馬燕」（金晨 飾），見到他跟列車廣播員走得很近，忍不住打翻醋罈子，汪新本人卻始終狀況外，讓觀眾笑稱，「這醋味隔著螢幕都能聞到」、「馬燕的小表情太有戲了」、「白敬亭不分年代，到哪都搶手」

拍攝期間遇到寒冷冬天，敬業的金晨為了防止說話時冒白煙，特地要來冷水狂灌，一開始聽到現場只有溫水的她忍不住傻眼笑說：「喝了不就更噴煙嗎？」白敬亭這次為戲挑戰說東北話，對北京出身的他來說還是有難度，因為劇中有很多演員都是東北籍，要在他們面前說他們的家鄉話，就算已經練得很熟了但內心仍會有壓力。

他也透露，本來私底下的他不是個特別主動的人，但扮演的汪新擅於交流，懂得如何安撫乘客情緒並化解各種爭執矛盾，拍完後他覺得自己的性格也受到影響，變得比以往積極。最令他印象深刻的則是鐵路大院中的鄰里互動，不僅質樸、溫馨又熱情。

劇中人物跟他父母成長的年代相似，他小時候經常聽長輩提起過往的生活，感覺並不陌生。導演鄭曉龍認為白敬亭在這些年輕演員裡會演戲的，「很聰明也不靠臉，不像有的演員雖然長著一張漂亮的臉，但是木訥，而且他不是科班畢業的演員，身上模式化的東西也比較少。」

《南來北往》在iQIYI國際版APP及iQ.com播出，VIP會員每日19：30點更新2集；非會員每日22：00點更新1集。