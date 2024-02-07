許光漢（右）跟張鈞甯捲入密室謀殺案件。（iQIYI國際版提供）

人氣演員金晨主演《南來北往》已上架播出。（iQIYI國際版提供）

愛奇藝國際版2024新片單公布，男神許光漢首度挑戰懸疑電影，罕見黑化上陣，蓄鬍扮狠的新片《瞞天過海》將上架，片中他和飾演富商太太的張鈞甯捲入1宗密室謀殺案，許光漢扮演的警長，竟以脫罪之名勒索巨額錢財，飾演的受害者母親、尹正飾演議員之子接連出現，使案情愈來愈撲朔迷離。

而由陳國坤、母其彌雅、釋彥能及駱達華主演的《西裝暴徒》，由成思毅導演打造充滿黑暗諜影的犯罪世界，曾在《功夫》扮斧頭幫大哥的陳國坤，此次飾演頂級特務，獨闖黑幫據點救人而被捕入獄，多年後出獄隱姓埋名投入市井，卻因為友好的小女孩遭不明力量追殺，不得不再次陷入命運漩渦。

夯片《人生大事》中10歲可愛小女孩楊恩又扮古裝，挑戰武俠冒險電影《目中無人：以眼還眼》，電影由楊秉佳執導，延續盲人俠客闖江湖的高人氣口碑武俠IP。講述謝苗飾演武藝高強的盲眼俠客，偶然拯救了楊恩又飾演慘遭滅門的小女孩，他將其留在身邊並教其本領，她等待時機準備復仇。

華語戲劇也持續增加新作，6日首播新劇集《南來北往》，由人氣偶像白敬亭攜手金晨主演，由《後宮甄嬛傳》導演鄭曉龍操刀。故事講述白敬亭飾演的年輕火車公安，誤把丁勇岱扮演的老鐵路公安當犯人，開啟從互不順眼到攜手作戰的師徒情緣。

以《傳聞中的陳芊芊》走紅的丁禹兮也有新作《大理寺少卿遊》即將與大家見面。古裝懸疑探案題材改編漫畫家RC的古風斷案類作品《大理寺日誌》，講述丁禹兮飾演的神祕新任大理寺少卿，帶領眾人在洛陽城內展開各種驚心動魄的查案、冒險與守護正義的故事。

2024片單除了上述精彩內容外，陸續尚有邱澤、張鈞甯、東尼嘉、榮梓杉、鍾鎮濤、楊謹華、熊黛林等人主演的懸疑推理劇《唐人街探案2》；林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東攜手演出的徐譽庭編導影集《不夠善良的我們》；雷嘉汭、詹懷雲、黃信赫等共同出演今年最充滿粉紅泡泡的青春校園台劇《讓我看見你是誰》；歐豪、李一桐的正邪對戰《不可告人》；聚集強大卡司的《狐妖小紅娘》系列，3部分別由楊冪和龔俊、劉詩詩和張雲龍、成毅和李一桐主演。