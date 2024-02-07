「2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在3月2、3日於台北大巨蛋登場，7日再公告第三階段售票，將加開內野區域，另外也公布3隊啦啦隊女孩名單。

讀賣巨人隊將在2日交手中信兄弟、3日對上樂天桃猿，此次採階段性售票，經過台北市政府及場地方評估核可之後，觀眾席次已突破3萬席，如今來到第三階段，確認加開區域為內野上層，分別是L4本壘後方1280元、一三壘側1080元；L5區域最低票價800元起，將在16日中午12點開賣。

此外，主辦單位同時也公布啦啦隊名單，中信兄弟「Passion Sisters」推出：峮峮、貴貴、小安、希希、君白、畇二、凱蒂、波波。樂天桃猿「Rakuten Girls」則有：籃籃、十元、筠熹、Yuri、雅涵、若潼、菲菲、孟潔。

作客的讀賣巨人啦啦隊「VENUS」也將來台，RUUNA、KARIN、RUUI、EMA、WAKANA、AMI、MANAMI、MIYUU等8人將來台應援。

兄弟及桃猿的啦啦隊不僅要把應援曲搬到台北大巨蛋，更要透過大螢幕讓日本球迷感受台灣對棒球的熱情；遠道而來的「VENUS」據說為了這次友誼賽，特別準備專屬小驚喜。