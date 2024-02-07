張清芳曾為家庭淡出演藝圈。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

Nathan不僅顏值高也很有想法。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

去年六月，華語金曲天后張清芳在《TimeLESS》演唱會上邀請兒子Nathan驚喜現身，兩人俏皮對唱了〈這世界〉，母子間的身高反差萌與互相調侃，讓現場觀眾全都會心一笑，近來母子倆首度接受雜誌專訪，張清芳分享在婚後選擇回歸家庭當媽媽的過程，Nathan則是在七、八歲時常和同學吵架，讓當媽的張清芳必須親自到學校和其他家長解釋，結果兒子的鬥志意外讓他成為辯論比賽的常勝軍。

張清芳在婚後急流湧退，回歸家庭專心當全職媽媽，而Nathan可以算是她這18年來交出的另一件作品，這作品在夏天的演唱會結束後，離家到紐約大學Tisch藝術學院攻讀表演藝術。「媽媽」這個角色對張清芳來說，也是等自己真正當上了，才開始摸索適應，沒有什麼前人經驗可以複製，「我是覺得，當下你是什麼身分，就做什麼樣的事，我從不特別去比較什麼。」

當年她毅然放下台灣的事業，搬到香港為人妻、人母，說自己在夜深人靜時絲毫不懷念歌手生活，或許也有些違心，「我朋友私底下都叫我張大膽，做什麼事都是毅然決然。當然偶爾會懷念當歌手的日子，當歌手是最輕鬆的，大家都幫你張羅好好，還會問你喜歡什麼。但媽媽是不一樣的挑戰。」

Nathan從小就很有想法，七、八歲時常和同學吵架，使得媽媽必須親自到學校和其他家長解釋，但這樣的鬥志也表現在Nathan的其他才華上，好比說，他是橫掃辯論比賽的常勝軍，經常把對手打得落花流水，她笑說，「他從小就是靠嘴巴吃飯，我常帶著他在香港參加比賽，不管用中英文都拿冠軍，但每一場都會掉證件，大家都要跟著翻天覆地地找」。

對此Nathan表示，小時候從來不覺得自己憑媽媽的身分嚐到什麼特權福利，因為他眼中的媽媽，就是個尋常媽媽。會全力支持小孩的喜好，生氣起來也會罵人，在他嬰兒時期鼻水直流時，張清芳就和其他焦急的媽媽一樣，也會用吸管幫忙清空鼻腔。Nathan分享道：「我媽非常親力親為，親自下廚、接送我上下課，親自照料我的成長。事實上，我爸媽對教養的付出是一樣的，真要說的話，爸爸負責安排日常作息，負責給我打氣，媽媽則是負責fun的部份」。

「他小時候不守規矩，很難教的時候，我當下很氣，但現在回頭想想，知道那都是一個過程。他必須要把所有手段都用完了，才知道：『喔，我媽媽是這樣的人。』」張清芳直率地表示。

在Nathan記憶中，大約要到十歲時，看到媽媽開演唱會，台下千萬人為她喝采的盛況時，才逐漸明白，原來媽媽是Diva。「小時候，其他同學的爸媽看到我媽都會反應超激烈，像是召喚了什麼偶像，我看了覺得很好笑。後來我知道，媽媽絕非一般人。」Nathan邊說邊笑。

他記得從小到大，媽媽總希望以他的快樂滿足為優先，尊重他的選擇，從不刻意要他走上自己安排的路，「回想起來我對此很感激。」而對於去年夏天，面對媽媽送給他的演唱會大禮，從台下走到台上的Nathan是否因此對媽媽有更完整的了解？「我的焦點反而不是在我媽身上，而是覺得那些工作人員真的很了不起。」Nathan在後台看著演唱會導演、燈光師、化妝師、造型師等幕後團隊東奔西跑，「這些前輩的付出都被低估了，他們其實跟我媽一樣強大，沒有他們，就沒有台前的藝人。」

而他也開始思考起自己與台灣文化的連結。他從小在香港讀公立學校，說的是英文，很崇尚歐美流行文化，一心想去那邊生活。不過當Nathan搬到紐約學戲劇，和其他國際學生交流以後，發現自己跟他們並沒有太多交集。「尤其很多來自華語文化的人，對周杰倫、蔡依林、王菲的歌如數家珍，我發現我拿不出東西來和他們交流。尤其在去年與媽媽同台以後，我也開始思考，是不是對自己的父母，以及他們背後的文化認識太少？我應該更努力追溯自己的根。」語氣中感覺到他的認真。

因此Nathan開始上網找出媽媽過去的MV，中文不及英文流利的他，有時還要用Google翻譯歌詞。那麼他最喜歡媽媽哪首歌？「〈Men’s Talk〉吧。」也許從男孩到男人的過程裡，Nathan恰好需要媽媽這首金曲來作為心靈引導。