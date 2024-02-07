宜蘭縣政府前公共造產專員許智信對外稱是縣長林姿妙祕書，但他以縣府採購標案資金不足，需要民間資金挹注等為由，詐得6500萬餘元，宜蘭地檢署偵查終結，認為許智信假藉職務之便，以欺罔手段使人陷於錯誤而交付財物，依《貪汙治罪條例》等罪嫌起訴。

許智信已被羈押4個月，今天（7日）下午宜蘭地方法院將開羈押庭，許智信能否在過年前返家，須待羈押庭結果而定；許在偵訊期間否認貪汙、詐欺，強調是借貸關係。

許智信從2020年2月起，經宜蘭縣政府聘雇為公共造產專員，但許對外聲稱是林姿妙的祕書、助理、林姿妙團隊駐區宜蘭市專員等，也因此被視為是林姿妙的親信。

檢方指出，許智信利用職務上推展公共造產事業、對外代表宜蘭縣縣長室，且有接觸、參與、負責媽祖文化節與童玩節等縣府活動的機會，再以縣府投資標案資金不足或撥款緩慢，需要民間資金挹注等話術詐財。

許智信向17名被害人取得6500萬元，扣除給予被害人的紅利，犯罪所得達5809萬餘元。

去年9月28日許智信無故曠職，被害人聯繫無著，許也被縣府解雇，去年10月8日許在台北被逮，並收押至今。