苗栗市長邱鎮軍轉戰立委成功，所遺職缺將辦理補選，國民黨日前已確定由縣議員余文忠投入補選，民進黨7日宣布由縣議員徐筱菁參選，藍綠選將就定位，補選投票日將在4月13日舉行。

民進黨苗栗市長初選在苗栗縣議會民進黨團協調後，已登記參選的苗栗市民代表李建宏禮讓，今天由縣議會黨團總召羅貴星陪同，正式宣布推出徐筱菁作為民進黨苗栗市長參選人，現場3人攜手高喊「徐筱菁當選」營造團結氣勢。

徐筱菁表示，感謝李建宏的成全，在關鍵時刻團結，國民黨多年來讓苗栗市發展停滯不前，她將會與青年團隊一起在苗栗市的大街小巷宣傳理念，爭取認同，結合中央政府的施政，成功讓苗栗脫胎換骨。

另外，民眾黨仍在評估中，縣黨部主委馮啟彥提到，黨內還在評估是否推出人選或與他黨合作，一切以勝選為目標，因為是補選投票率可能很低，下周日主席柯文哲將會到苗栗市參加活動，到時會再一起討論，決定黨內是否提出人選或開放選舉。

苗栗縣選舉委員會昨天召開委員會議，審定第12屆苗栗市市長補選投票日為4月13日，預計3月1日發布補選公告，苗栗市選務作業中心，訂定3月2日至8日在苗栗市公所受理領表，3月6日至3月8日受理候選人登記，補選投票為4月13日星期六上午8時至下午4時。