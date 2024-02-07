國民黨副主席連勝文不滿羅姓網友在臉書發文「跪著舔中」並標註他，提告求償50萬元並要求移除貼文，台北地方法院認為羅是評論可受公評之事，判連勝文敗訴，羅免賠，可上訴。對此，連勝文今表示，一定上訴，這是對塔綠班的對抗，也是對個人人格權與名譽權的保護。

連勝文說，針對該案他是一定會上訴的，這次對塔綠班的對抗，以及對個人人格權以及名譽權的保護，這點絕對不會退讓，會持續上訴下去，不相信民進黨的手可以伸進去各級法院，會堅持到底。

至於前國安會祕書長蘇起近期出書批評前總統馬英九常棄車保帥，前副總統連戰也曾在書中提及1997年年發生重大社會案件，馬為此辭去政務委員，讓他覺得落井下石。

連勝文以及連戰今天都出席台灣通史新書發表會，連勝文受訪時對此回應，他父親應該沒有罵；至於各界對馬的評論，他認為應該要活在當下，針對現在的事情去檢討，才知道未來怎麼做。

連勝文說，馬前總統已經退休，對於他任內的許多作為以及風風雨雨，大家都有不同看法，這些都交由歷史學家去做評斷，「我們應該把時間精力關注在現在的議題比較重要。」