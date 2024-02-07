詐欺猖獗，案量暴增，檢察官人力難以負荷，法務部7日表示，詐騙犯罪氾濫猖獗，電信詐欺案件及被告人數，已攀升成為各地檢署刑案第一位，且仍持續增長，法務部長蔡清祥指示從增加人力、自源頭減少案件量、簡化業務流程等方向，解決檢察官負擔；並成立「合理化檢察官工作負擔研議小組」，持續傾聽基層檢察官意見，滾動式盤點檢討可行作法。

法務部指出，經法務部向行政院積極爭取新增檢察機關員額，2020年核准增員110人、2021年增員187人，並規劃分4年請增檢察機關員額600人，2025年檢察機關員額將可達6613人；另為因應打詐業務，已於2023年10月進用100名檢察官助理強化偵查人力。

法務部說，為建立有效追訴犯罪及減少偵查成本，從源頭端遏阻詐欺犯罪，並建立告誡帳戶限制機制，法務部已修正《洗錢防制法》無正當理由收集帳戶罪、無正當理由交付或提供帳戶罪，遏止人頭帳戶亂象，另擬具相關書類例稿供檢察官使用，紓減檢察官書類負擔。

法務部說，為減少案源，針對同一被告帳戶、帳號或門號內所有被害人應歸戶至被告戶籍地司法警察機關統一調查並進行後續移送，以達詐欺案卷減量、程序簡化，減少重複調查目標。

法務部說，另推動AI智慧輔助計畫，研議不起訴處分書類定型化的可行性，已頒布適用於所有案件類型不起訴處分書簡化格式，也將針對特定類型犯罪研議定型化例稿參用。

法務部表示，為強化與司法警察機關數位資料之介接，自動解析筆錄內容，自動產製人頭戶詐欺被害人遭詐騙附表，已於2023年10月16日至11月22日在桃園、台中地檢署試辦書類及附表產製功能，今年則規劃於台北、新北地檢署擴大試辦。

另法務部成立「合理化檢察官工作負擔研議小組」，將就檢察官關注之業務管考、書類簡化、刑事訴訟付費制度、輕罪先行調解、實體法除罪化等議題廣泛蒐集意見，每季將召開會議邀集檢察機關代表研議，以合理化檢察官之工作負擔。