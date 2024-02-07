蘇菲亞奧特羅在《兩萬種蜜蜂》的演出獲得極高盛讚。（海鵬提供）

由西班牙新銳導演烏雷索拉執導新片《兩萬種蜜蜂》，電影不僅讓8歲的童星蘇菲亞奧特羅刷新影史紀錄，勇擒柏林影展銀熊獎最佳主演獎（影帝影后兩獎合併後的演員獎），日前更稱霸「西班牙奧斯卡」哥雅獎提名，橫掃包括最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角等15項大獎。

有趣的是，15項提名片中「全家人」都有，卻獨缺8歲的蘇菲亞自己，原來哥雅獎規定演員得年滿16歲才能角逐，這也使飾演「媽媽」的另一女主角派翠西亞羅佩茲成為今年哥雅獎影后的大熱門。西班牙哥雅獎將於本周末大年初一揭曉。

蘇菲亞在《兩萬種蜜蜂》演出驚人，獲美國《綜藝報》高評「演出滿分」，勇擒柏林銀熊獎卻擠不進哥雅獎，讓許多人為她叫屈，由於蘇菲亞並非歷屆年齡資格的唯一個案，引發許多西班牙影人聲援，希望哥雅獎日後能有所「改進」。

即使許多人為蘇菲亞抱不平，但教她開心的是，除了「媽媽」派翠西亞羅佩茲要拚影后，在《兩萬種蜜蜂》飾演她爸爸的男星馬切洛盧比歐，和外婆資深女星伊琪雅拉茲卡諾以及姨婆安妮嘉芭蘭等「家人」全數都提名了哥雅獎。