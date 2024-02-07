桃園警分局埔子派出所巡佐黃國樑及警員張品莉6日接獲民眾報案，永安路往市區方向的道路上有長約80公尺的油漬，恐有造成機車騎士滑倒的危險，員警立即前往現場察看，拿出派出所存放木屑到場吸附油漬，後續追查滲漏油漬的車輛依法舉發。

警方表示，因時近下班時間，車流量龐大，員警立即進行路段封鎖加強交通疏導，張品莉想起之前處理類似的漏油事件時，所內尚有存放剩餘的木屑，立即請同仁載運至現場鋪撒，待木屑吸附油漬後再予以掃除，順利將危害交通的油漬去除，後續將追查滲漏油漬的車輛依法舉發，警方呼籲汽機車駕駛人上路前應檢查車輛狀況及所附載貨物是否捆紮牢靠，避免發生滲漏危害其他用路人安全。

為使民眾歡度春節假期，桃園警察分局執行｢加強重要節日安全維護工作｣，本次工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，假期前夕民眾採買購物、返鄉旅遊等，交通流量增加，警方除加強重要路口交通疏導，並利用警廣及商家LED廣告牌宣導路況交通資訊，加強與周邊分局（中壢分局、蘆竹分局、龜山分局）橫向聯繫，同心協力留意路況及疏導車流，在LINE群組「友桃交訊網」即時上傳分享路況資訊，遇有車禍事故等障礙狀況立即協助排除，以維護交通順暢。