孫淑媚與許富凱擔任小年夜特別節目客座主持。（POP Radio提供）

孫淑媚與許富凱擔任小年夜特別節目客座主持。（POP Radio提供）

《新年歡樂星 - 大家龍Happy》新春特別節目邀請孫淑媚與許富凱共同擔任客座主持，兩人除了同樣來自高雄，也曾經向同一位老師學唱歌，師姐弟見面完全聊開，直接開啟「真心話大冒險」，許富凱被問到最想找誰合作有吻戲的MV時，居然說是「乱彈阿翔」，「因為想把手伸進他的長髮中，看看是不是這麼滑順」。

孫淑媚透露自己很少喝水，通常只會「淺嚐」喝一小口潤嗓，讓許富凱聽了覺得不可思議，沒想到進行遊戲規則之一就是抽到問題若不回答必須喝水，許富凱被問到想當男公關或寵物食品測試員時，不假思索回答要當男公關，孫淑媚則接話要天天去捧場，還打算要現場驗收許富凱的健身成果，嚇得許富凱不止做出防護動作還邊問「要摸哪裡」，逗得孫淑媚笑場回「等你真的開店再驗收」。

孫淑媚要舉出對許富凱聯想的形容詞，她先讚對方「可愛、靦腆、正直、孝順、多才多藝」，但也建議他要多運動，突然地改口逼得許富凱回嗆「不要人身攻擊」！讓許富凱最崩潰的問題居然是「曹雅雯和孫淑媚誰比較會唱歌」？許富凱立刻大喊「夭壽」，連忙先與曹雅雯抱歉，讚對方不需拜師學習是天生歌手；當許富凱解釋選孫淑媚的原因是從小就以孫的歌曲學唱時，還一度緊張到講成「淑媚哥」，讓孫淑媚聽了大笑直呼「你選她，我無所謂」！

孫淑媚和許富凱分別在年前推出新專輯《我要閃閃爍我要當米蟲》、《五木大學》，兩人聊到新年願望，睽違6年再發片的孫淑媚這次曲風一改苦情，用勁歌熱舞唱出突破，她表示過去的自己像一直要達成被賦予既有認知的「孫淑媚」，「好像是個個體，又像是別人」，她希望能更做自己，或許有時候也能隨心所欲地當個米蟲。

許富凱則自認個性屬於活在當下，有工作就奮力接受，經過一日廣播主持洗禮，許富凱更忍不住毛遂自薦要夥同孫淑媚一起企劃台語節目時段，還計畫將宮廟習俗當成節目中的特別單元！完整節目內容都在2月8日晚間9點POP Radio《新年歡樂星 - 大家龍Happy》特別節目。