花蓮縣考古博物館昨（6日）收到一封恐嚇信，一位署名「曹浪」的網友在博物館臉書留言，稱已在園內放置4顆炸彈，威脅館方在期限內匯款4000萬台幣，引起花蓮警方緊張。未料，高雄流行音樂中心也出現相同留言，稱已在音樂中心裝設遙控炸彈，若音樂中心不給出4000萬元台幣，將在6日下午4點引爆，幸好只是虛驚一場。

一名自稱「曹浪」的網友，6日下午在高雄流行音樂中心臉書貼文底下留言，「我在音樂中心安裝了遙控炸彈，如果不希望我引爆，請在下午四點前給我準備4000萬台幣，三點半我會告訴你我的銀行帳戶，如果四點看不到錢，我會引爆炸彈」。不過該則留言隨後也被人刪除。

高雄警方獲報後不敢大意，立即派員前往偵測，所幸並未發現異狀，結束一場虛驚。

無獨有偶，6日上午7時30分許，該名網友也在花蓮縣考古博物館臉書貼文留言，直指自己已在館內安裝4顆遙控炸彈，如不希望引爆，請在下午4點時準備4000萬台幣，而他會在下午3時30分告訴館方銀行帳戶，時間一到若沒看到錢入帳，將引爆炸彈。

館方看到留言後，隨即依SOP流程通報轄區員警，並拉設封鎖線閉館及撤離館內民眾，警方到場後，緊急對博物館內外實施安全檢查，所幸未發現疑似爆裂物，現場也沒有出現任何傷亡。

目前兩地警方已針對散布恐嚇貼文的曹浪進行偵辦，釐清其IP位置外，並依恐嚇取財等罪嫌進行偵辦，同時加強該處巡邏守望。