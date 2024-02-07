雲林縣府7日舉行「雲林縣政府需立法委員協助向行政院各部會請求事項研商會議」。（周麗蘭攝）

雲林縣國民黨籍新科立委丁學忠、 不分區立委張嘉郡、許宇甄今（7日） 一早到雲林縣政府聽取雲林縣政府需要中央協助的94項需求，縣長張麗善親自委以重任。

許宇甄曾擔任雲林縣政府工策會總幹事、 丁學忠是前虎尾鎮長、張嘉郡多年前也擔任過海線區域立委，對縣府施政都不陌生。

雲林縣府今（7日）召開「雲林縣政府需立法委員協助向行政院各部會請求事項研商會議」，邀請丁、張、許3名立委開會，一級主管列席說明。

縣長張麗善表示，3位立委當選後縣府就盤點所需要協助的議案，7日趁他們都在雲林，請他們來開會聽取縣府各局處的需求報告，過年後立法院開議，他們就能夠立即為雲林縣鄉親爭取福利及權益。

雲林縣府提出3大類需求包括可行性研究、經費爭取、法令修改，厚厚一本紙本報告臚列94項需求。

張麗善表示，法令修改方面主要是針對這幾年來雲林縣施政與中央法令抵觸，但又必須回應民眾的需求，希望透過修法保障鄉親的權益。

經費方面，特別希望中央統籌分配稅款應針對招商有功的縣市「專款補助」，這個沉痾歷屆立委都希望修法，這一次再透過立委發聲達成。

張麗善表示，縣府目前需要的經費包括2025年全運會田徑場興建，預算21億元；早期農水路更新計畫希望能夠通盤檢討；防洪治水經費缺口達100、200億元；雲林肉品市場改建等。

此外，全國65歲以上長者健保費排富由中央統一補助、提高公糧收購價格、逐年提高老農津貼等權益也有代立委發聲。

立委張嘉郡表示，這是一個責任與使命的開始，她與其他2人會為這94案全力以赴，尤其是財政收支劃分法，雲林縣籍的立法院長韓國瑜與將帶領大家在這個議題有所突破。

許宇甄表示，縣府積極爭取台積電落腳，目前正辦理擴大中科園區計畫以帶動產業鏈進駐，未來不只他們3個立委，國民黨加上泛藍共54席立委都會共同爭取。