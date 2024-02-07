據觀察者網粽合英國《每日電訊報》、《衛報》6日報導，當地時間周一，英國電信巨頭沃達豐（Vodafone）行政總裁德拉瓦勒（Margherita Della Valle）證實，該公司與香港首富李嘉誠執掌的長和集團旗下電信公司Three UK的合併案，正在配合英國政府根據《國家安全與投資法》展開的國安審查。有美媒指出，這意味著英國政府有權以所謂「國安理由」阻止這宗交易。

報導稱，已深耕英國市場超過20年的母公司長和集團，因其中資身份被指控有可能對英國國家安全造成風險，儘管沃達豐和Three UK方面均做出過否認回應，但這一合併案仍遭到了英方的嚴格審查。

據路透報導，這起合併案始於去年6月14日，長和在港交所發佈公告宣佈，正落實與沃達豐合併在英國的電信業務。此舉也標誌著英國電信市場歷史性地整合為三家移動運營商——目前英國電信市場主要有沃達豐、Three UK、O2（2400萬用戶）和EE（2500萬用戶）四家運營商。

兩者合併後，將會成為英國最大的移動通信運營商網絡，擁有超過2700萬客戶，約為英國總人口的三分之一。

當時的消息還稱，沃達豐與長和在一年前便展開了談判。合併後的公司計劃未來10年投資110億英鎊，以建立歐洲最先進的獨立5G網絡。沃達豐將持有合併後公司51％的股份，長和則持有剩餘股份。這筆交易需要等待監管機構和股東的批准，預計將在2024年底前完成。

大半年後，再傳來的消息就是這起合併案遭到了英國政府的審查。據《每日電訊報》報導，當地時間2月5日，當被問及英國當局是否正根據《國家安全與投資法》審查這筆交易時，沃達豐行政總裁德拉瓦勒證實：「確實，與所有同類交易一樣，我們正在配合國家安全局的審查程序。」

她補充稱，沃達豐和長和都受到英國數據保護法和電信安全法規的嚴格規範，審查正在「按計劃」進行，「我認為這證明了我們都遵守嚴格的規定，而這些規定在不同情況下都適用。」

據《衛報》報導，英國《國家安全與投資法》在2022年初生效，授權英國政府審查和介入可能損害國家安全的收購。如果收購涉及包括國防、能源、通信等的17個敏感產業，而且收購比率高於百分之25，英國政府就有權審查。

在該法案生效後，英國政府多次介入商業交易，限制中資企業收購英國的敏感項目，包括電力公司和晶片廠等。2022年底，英國政府亦以此為由，將中國廣核集團有限公司排除出塞茲韋爾C（Sizewell C）核電建設項目。

據報導，由於沃達豐與英國政府之間合作有敏感政府合同和海底電纜網絡，一些議員和工會主席聲稱，對Three的中資母公司長和可能會獲准使用英國敏感基礎設施感到擔憂，這一合併案遭到嚴格審查。

報導提到，李嘉誠家族支持香港特首李家超和《香港國安法》的立場，遭到一些人士針對。

首批因涉嫌違反《香港國安法》而被點名的英國非政府組織「香港監察」，去年6月曾撰文稱，英國最大電信供應商若有一半被中資控制將會帶來「前所未有」的國家安全風險，此舉類似於允許華為主導西方的5G網路，英國有充分理由以國家安全問題審查這一合併案。

對於上述指控，沃達豐和Three UK方面均予以否認，並強調長和已經深耕英國市場超過20年，在英擁有不少資產，包括費利克斯托港（Port of Felixstowe）、保健和美容連鎖店Superdrug、鐵路車輛租賃公司Eversholt Rail、配電基礎設施UK Power Networks和Northumbrian Water。

德拉瓦勒還透露，若合併案最終順利達成，沃達豐將持有合資企業51％的股份，並計劃逐步稀釋長和的股份，合資企業的首席執行官將由沃達豐任命。

就在兩周前（1月26日），英國反壟斷機構「競爭與市場管理局」（CMA）也宣佈將對這起合併案啓動為期40天的第一階段調查，調查重點是這筆交易對英國移動通訊市場競爭的影響，確定其是否可能導致「競爭大幅減少」。如有需要，CMA還將會進行第二階段審查，調查時限可延長至24周。

報導提到，在英國脫歐之前，Three UK曾於2015年尋求與另一英國大型電信公司O2合併，但遭到歐盟委員會以「市場競爭的顯著減少可能會導致英國移動服務價格上漲」和「可能損害移動領域創新」的理由阻止。

據英國《金融時報》早前統計，李嘉誠家族在英國持有的大都是公共事業類資產，曾控制著英國約1／4的電力分銷市場、近30％的天然氣供應市場、近7％的供水市場、超40％的電信市場、近三分之一的英國碼頭和超50萬平方米的土地資源，一度被調侃為「買下半個英國」。

自2020年起，李嘉誠家族傳出連續拋售旗下英國巨額資產的消息，包括出售其在歐洲市場的電信基礎設施業務、持有超過34年的赫斯基能源以及瑞銀倫敦總部大樓，其所有的英國配電公司UK Power Networks也傳出了尋找買主的消息。