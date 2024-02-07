Energy回歸小巨蛋，感動不少歌迷。（台視提供）

台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》將於除夕夜2月9日晚間7點在台視主頻播出。「最殺男團」Energy2024年強勢回歸歌壇，首場復出的大型演出就獻給《紅白》，並帶來誠意十足的表演。同時釋出回歸紀錄片，透過貼身記錄，帶領歌迷一窺成軍超過20年的Energy，再度合體的激情與感動；還有韓國大勢女團LE SSERAFIM壓軸，將氣氛炒到最高點。

Energy團員牛奶、書偉、坤達、阿弟、TORO在舞台中央現身，牛奶大秀地板動作「大風車」，首先帶來經典夯曲〈放手〉，接著走至延伸舞台嗨唱〈無懈可擊〉，Energy與台上16名舞者展現精湛的舞台魅力，超強氣勢也讓現場粉絲尖叫暴動。

Energy相隔20年再度整裝重返樂壇，也帶來全新抒情單曲〈分合〉表達心聲，幾位團員肩並肩展現團結力量，高喊：「我們是Energy！」牛奶一如往常高分貝地跟大家打招呼，讓其他團員笑虧，他還是跟以前一樣，牛奶笑說：「希望讓大家有一種沒有中斷的感覺。」張書偉感性表示：「大家都以為我們不可能回來，但是我們做到了，也要大家相信自己，龍年一定會很順利！」

阿弟則說：「沒有中斷、不是中年，站上一直沒有機會站上的小巨蛋心情很感動，還有謝謝一路以來支持我們歌迷，甚至有遠從新加坡來的。」阿弟在說話時，現場配起感性音樂，還被發現眼角有點淚光，其他團員笑說：「你該不會是要哭了吧！」主持人Lulu（黃路梓茵）就跳出來解圍：「那應該是眼油啦！」坤達也透露自己的心情：「還是會緊張，雖然常常在舞台上，但畢竟是五人復出首秀，怕大家不知道我們是誰。」TORO也趁勢在舞台上宣布：「7月亞洲巡迴演唱會第一站就在小巨蛋！」

壓軸登場的南韓大勢女團LE SSERAFIM，5人從舞台中緩緩升起，自帶巨星風采閃亮登場，甜甜向觀眾朋友打招呼，率先帥氣帶來〈Perfect Night〉，展現活力四射的姿態，接著辣跳〈UNFORGIVEN〉，洗腦副歌段落全場歌迷齊唱。最後帶來〈Eve, Psyche ＆ the Bluebeard’s wife〉讓氣氛嗨到最高點，她們興奮表示：「今年可以到更多地方演出見到更多粉絲，會認真準備！」預告2月19日會帶著新專輯回歸！」主持群也和粉絲們一齊向LE SSERAFIM用韓文告白：「사랑해요（我愛你）。」