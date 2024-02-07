許富凱日前拍攝新歌〈雪〉MV，化身遺物整理師。（何樂音樂提供）

金曲台語歌王許富凱近來推出新專輯《五木大学》，釋出新歌〈雪〉MV。許富凱父親在去年逝世，當時他也親手整理了遺物，找到了送給爸爸的金戒指，現在把它放在床頭邊，而爸爸的手機至今也放在身邊、號碼也沒有停用，偶爾打開手機相簿看看爸爸的照片、紀錄的風景照。

最印象深刻是看到父親生前一直在使用的皮夾，許富凱打趣說，「是紅色的，難怪錢都留不住，漏財！」當時打開皮夾時他突然蹲在櫃子前崩潰大哭，想到以前都是匯錢給爸爸，如今這個錢包的主人已經不在、僅剩證件還在，他感性說：「遺物都有保留下來，媽媽也不想把那些東西丟掉，留在身邊想念爸爸時可以拿出來看看，特別是爸爸寫給我的信，放在櫃子裡珍藏，出國時也會帶在身邊，就像護身符陪伴給自己安定力量。」

許富凱在〈雪〉唱出前所未有的口氣與無奈，面無表情的難過是萬念俱灰；MV裡的遺物整理師以敬畏之心細心收拾逝者遺物，透過日常的整理，看見的是他人的一生，表達的是珍惜與愛。許富凱認為這職業很不簡單：「要去整理逝者遺物需要有很大的勇氣，重點是誠信問題，更要抱著尊敬的心態。」他為角色造型做足功課，構思後戴上運動錶、工作服鞋、水晶手鍊抗磁場充滿穿搭細節，他自嘲：「我是試用期3個月的新手，做事還是有畏懼的菜鳥感。」