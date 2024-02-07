談及維生素B群，很多人都會直接想到消除疲勞、提振精神，其實它的功效可不只如此。對此，營養師李婉萍表示，很多人可能不知道，B群對減肥來說，可是關鍵的營養素，若瘦不下來，很可能就是體內B群不足所致。而在B群當中，跟減重有關的有B1、B2、B3及B5，平常可透過飲食來獲取，例如B2可從豬肝、酪梨、香魚來攝入；補充B5可吃核果、豌豆、香菇。

李婉萍在粉專「李婉萍營養師」發文表示，補充B群除了能消除疲勞、提神有能量外，還是減重的好幫手，並整理出對瘦身4大關鍵的維生素B如下，一一進行說明：

1、維生素B1：主要扮演輔酶的角色，輔助醣類、脂質、蛋白質的熱量轉換，維持正常代謝、調節生理機能。若缺乏B1，醣類會累積在體內無法排出，進而導致脂肪囤積。

2、維生素B2：與B1一樣有醣轉化的功能，但B2對於脂質的代謝更是不可或缺，有助於脂肪燃燒，缺乏時不但無法減肥，反而會發胖。

3、維生素B3：又稱為菸鹼素，有益於三酸甘油酯的代謝，若缺乏會使三酸甘油酯過高，造成高血脂、血糖代謝異常，容易有腹部肥胖、生理機能異常的風險。

4、維生素B5：為協助酵素作用的水溶性維生素，不只可協助體內血液循環暢通、脂質代謝，也能維持膽固醇正常，同時也是脂肪及醣類轉變為能量不可或缺的物質。

至於該如何補充上述維生素B？營養師李婉萍分享，平常可簡單的透過飲食來滿足營養需求，像是補充B1可吃糙米、玉米、山藥；補充B2可攝入豬肝、酪梨、香魚；補充B3可吃鮭魚、雞肉、鮪魚；補充B5可吃核果、豌豆、香菇。透過這些營養素，不僅能讓身體健康，也使瘦身更加有效果。