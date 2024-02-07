萌貓走失！警察「抱緊」處理，曝特徵3個字，網笑翻：阿嬤養的。(警方提供)

萌貓走失！警察「抱緊」處理，曝特徵3個字，網笑翻：阿嬤養的。(警方提供)

新北市板橋區銘傳街一處民宅，今（7日）凌晨有隻貓闖入住家陽台，天還沒亮民眾就被送往派出所，警察哥哥、姊姊們看到可愛的貓咪也忍不住又抱又摸，為協尋飼主，特別在臉書社團張貼協尋告示，寫出4項特徵，更標註「非常重」，讓網友們笑翻，直呼「絕對是阿嬤養大的」。

江翠派出所警員在臉書社團「我是板橋人」張貼協尋啟事，指出今（7日）凌晨4時30分，板橋區銘傳街一帶陽台有走失貓咪，並公布貓咪特徵：「公貓、親人、無配件、非常重」，提醒網友如有發現走失情況，可至派出所認領，但強調只提供協尋，請民眾不要打來問領養。

由於協尋特徵強調「非常重」，貼文吸引上千網友按讚、留言，笑稱「貓：你禮貌嗎？啥叫非常重？我這只是瘦的不明顯」、「非常重，成為留言區的話題，但是真的很可愛」、「喵皇：會不會聊天？非常重？你全家才重啦」」、「你才重！這叫穩重，人類不懂，哼哼」、「絕對是阿嬤養大的」。

而貓咪模樣非常可愛，還相當親人，派出所員警也忍不住對牠又抱又摸，更透露貓咪食量驚人，已經吃了一個罐頭跟一個肉泥，後續新北動保處人員到場，發現貓咪身上並無晶片，目前已先行帶回動保處安置，並持續協尋主人。