大陸女星楊冪和香港男星劉愷威曾有一段婚姻，共同育有一女「小糯米」。近日有媒體公開劉愷威接女兒放學的影片，形容小糯米長得像媽媽、手長腳長，比同齡的孩童還要高。

楊冪和劉愷威離婚後，協議女兒的主要照顧者為男方家，導致多年來楊冪挨批只顧事業、忽略家人。據港媒《東網》報導，劉愷威和母親最近一起接小糯米放學，當天小糯米束了一個小髮髻，身穿白色運動服、灰色外套，手腳修長，比同齡孩童明顯高人一等；報導中更描述小糯米的顏值激似楊冪，皮膚白淨、五官輪廓深邃、氣質清麗脫俗。小糯米的長相曝光後，引起陸網熱烈的討論，一度登上微博熱搜。

不過，劉愷威的演員父親劉丹先前表示小糯米比較像爸爸，還說她的成績很好，劉愷威有空時都會幫忙看功課。昨劉丹出席活動時，透露農曆新年期間，劉愷威會帶小糯米跟朋友去旅行。被問到孫女快10歲有沒有少女情懷？劉丹笑說小糯米滿愛打扮，「每天早上上學都要挑衣服、鞋，我說上學還是穿校服，何必選擇呢？不過如果要外出就很久選擇了！她髮箍都有十幾個，哈哈！」他笑說不敢隨便買飾品、衣物給孫女，怕審美觀不合而被退回。