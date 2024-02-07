新竹市北區延平路1段261巷附近灣潭地區因為自來水管線老舊，長年發生漏水、水壓不足問題，影響居民用水，新竹市政府接獲反映，立即由產發處與自來水公司協調，加速推動老舊自來水管汰換工程，解決當地居民長期困擾。

市長高虹安表示，市民的大小事，都是市府的大事，市府團隊秉持為民服務精神，傾聽地方心聲，針對灣潭地區自來水管線老舊、水壓不足等問題，市府產發處和自來水公司積極辦理會勘，朝檢修漏水及改善水管聯網兩大方向進行。

檢漏部分，鎖定延平路一段沿線區域，避免地下管線漏水，造成供水區域壓力下降；管網改善部分則是整體調配供水，增加尖峰時段用水量，提升當地供水服務品質。

產發處指出，在市府與自來水公司共同努力之下，自去年12月下旬起已增加延平路一段261巷的進水量，先行解決該地區水壓不足問題，同時著手規畫該區域汰換自來水管工程，更新擴大管線口徑，雙管齊下大幅提升供水穩定性，逐步改善當地居民長期盼望解決的用水問題。