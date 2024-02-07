刑事局在農曆年前，再度與中國信託及新北市警察局合作推出反詐影片，就假投資詐騙被害人實際遇到情境拍攝，真實呈現被害人陷於詐騙集團的假廣告、假APP而不自知，最終由行員及警方協助喚醒被害人。

「詐騙走開 好運龍來」刑事局攜手銀行推反詐加碼抽獎活動

影片中，趙姓男子至中國信託門市臨櫃匯款，因金額不同以往，引起行員關懷，趙男說明要匯「裝潢費」，實際上他是看到假名人投資廣告，填寫表單順利與假名人對話，假名人講述平時公務繁忙，會由投資助理協助投資，接著投資助理又在群組分享投資訊息，並由其他群組成員回應確實獲利，後續慫恿下載假APP，因假APP做的以假亂真，趙男誤信能實現財富自由，當看到群組推播「現賺投資，現賺翻倍」等說詞，馬上心動馳赴銀行匯款，最後在機警行員及警方說明下才知道遇到詐騙。

刑事局為擴大民眾觸及反詐資訊，1月27日至2月3日透過「165全民防騙網」臉書粉絲專頁線上舉辦新春抽獎活動，因為活動反應熱烈，刑事局及中國信託除透過雙方網路通路、銀行分行推播影片外，另外加碼在2月7日14時至24日14時期間透過同樣通路辦理「詐騙走開，好運龍來」第2波網路線上抽獎活動，完成追蹤粉絲專頁、留言提及3名好友後，將可參加抽獎，獎品有中國信託提供的Whoscall禮物卡，刑事局刑事Bear限量周邊等，民眾可趁著春節期間與家人一同解任務、拿獎品、反詐騙。

刑事局長周幼偉在片尾提醒：「詐騙，就像是一場精心設計的戲，不要輕信花言巧語，保護您的財產。有任何疑問請撥打165或110詢問」提醒民眾匯款前、交付款項前應再查證。