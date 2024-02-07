劉家昌去年底寫下2千字，砲轟前妻甄珍奪產貪得無厭，還爆料甄珍「幫兒子召妓」，引來劉子千（現改名為：章立衡）駁斥並揚言將提告。近日媒體人汪曼玲曬出和一票資深藝人年前聚餐照片，可見甄珍帶著章立衡現身，可見章立衡坐在媽媽旁邊，甄珍露出微笑，另一張大合照可見甄珍坐在中間，神情看來有些憔悴。

汪曼玲最近曬出多張聚會照片，寫下：「大夥兒吃團年飯，多謝Alan，豐富晚餐外，踏入龍年每人都收到第一封大利是做壓歲錢，還有一底羅漢果馬蹄糕，祝大家在甲辰年，開開心心，幸福滿滿 ​」，而去年和前夫劉家昌再度鬧翻的甄珍也出現，整個人看似有點消瘦，但也讓粉絲鬆了口氣，直言好久沒看到甄珍。

甄珍、章立衡現身朋友聚會。（圖／翻攝自汪曼玲微博）

劉家昌去年10月無預警發長文，透露一個人住進長庚醫院動攝護腺手術，雖然情況良好，卻讓他想起前妻甄珍的爭產手段，批評「一個惡魔分手後，糾纏我十幾年還不罷手，被逼得要面對，就實話實說了」，更指兒子「39歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親，找律師研究告父親，爭財產。」

劉家昌還爆料指甄珍「陪著兒子到北京做宣傳，在旅館竟幫兒子叫妓，這是做母親能幹的事？」、「一個無知的女人竟幹岀這種違反人倫下流的事」，對此，章立衡在臉書回應：「針對劉家昌想透過誣陷我和我的母親搞敲詐與勒索，那是痴人做夢！我母親已表達得很清楚，法律程式一定走完！」

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