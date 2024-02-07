明（8）日起就是一連7天的春節連假，一名男子在網路抱怨，大家都是從小年夜開始放假，不僅無法分散國道車流，還得在事後補班根本是腦殘規定，怒批政府應放寬讓企業自行決定從哪天開始放假，文章上線反遭一票網友砲轟。

原PO今（7）日於PTT八卦版指出，春節年假從明天起開始放假，7天連假過後，全民還得在下周六（17日）補班，他接著表示，所有人都從小年夜開始放假是「腦殘規定」，根本沒辦法分散國道車潮，認為應讓企業自行決定由哪天開始放假，才能舒緩交通壅塞問題，

這言論曝光後，網友紛紛表示，去年放10天年假、補班2天，結果引來眾怒，今年只有補班1天，仍有人批評，奉勸原PO若想提早放假返想，可自行請特休，即可避開車潮，「你不會請小小年夜喔」、「今年也只有補一次班，不要太不滿。」

根據行政院人事行政總處網站，除夕夜是周五（9日），小年夜實行調整放假，下周六補班，同時這天也是今年唯一的補班日。