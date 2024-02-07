月津港燈節管制範圍包含行昌路段、橋南路段、康樂路段，警方還會視現場交通狀況適時管制周邊路段。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市大新營地區農曆春節到元宵節，新營波光節、鹽水月津港燈節、月之美術館、鹽水蜂炮等重要活動，新營警分局人力吃緊，仍努力維護治安與交通安全，讓民眾都能安心過好年。

首屆台南新營波光節開幕後，人氣強強滾，預期春節連續假期，會湧入大量遊客，為避免大量車流湧入活動周邊道路，造成交通壅塞，警方管制新營區中正路段（建國路至天鵝湖）2側路段禁止停車及迴轉。

除了天鵝湖停車場、天鵝湖對面停車場、新營區建國路段等供遊客使用，警方也建議民眾將車輛停放於外圍道路，然後再步行至燈區，避免因車輛進入而造成交通壅塞，影響賞燈的心情。

月津港燈節管制範圍包含行昌路段（中山路至橋南老街）、橋南路段（康樂路至行昌路）、康樂路段（橋南老街至中山路），警方還會視現場交通狀況適時管制周邊路段（包含鹽水區信義路段、忠孝路段及中正路段等）。

主辦單位於周邊道路鹽水區南門路停車場、治水路停車場、月津路停車場、大眾廟停車場、點心城停車場等，共計規畫17個停車場供遊客使用；若不想自行開車，新營車站、新營轉運站、新營太子宮及高鐵嘉義站等均有大眾運輸客運前往燈區，遊客可多加利用。