療癒黃色小鴨將於1月27日至2月25日重磅回歸高雄愛河灣，吸引大批民眾前來朝聖拍照打卡，連帶也將人潮帶往愛河旁的高雄流行音樂中心，不過高雄流行音樂中心6日一則推廣音樂與設計的貼文底下，竟有網友在該貼文下方留言表示，已在音樂中心裝設遙控炸彈，若不給出4000萬元台幣，將在6日下午四點引爆，雖留言已刪除，但經查，該留言IP位置在境外。

一名自稱「曹浪」的臉書帳號，6日下午竟在高雄流行音樂中心的一則貼文底下表示，「我在音樂中心安裝了遙控炸彈，如果不希望我引爆，請在下午四點前給我準備4000萬台幣，三點半我會告訴你我的銀行帳戶，如果四點看不到錢，我會引爆炸彈」。目前該則留言已遭刪除。

轄區鹽埕分局表示，即與流行音樂中心人員保持密切聯繫，也已通知前來製作報案筆錄，但警方仍會加強該中心維安巡邏，現場也有設機動派出所，定時巡邏巡簽。高雄警方進一步追查，發現該名網友IP位置來自境外，至於該留言帳號頭像也曾出現在花蓮縣考古博物館臉書，同樣也是留言揚言已在園內放置四顆炸彈，所幸未發現爆裂物也無人傷亡，警方正追查犯嫌身分，將針對散布恐嚇貼文的犯嫌依恐嚇公眾罪及恐嚇取財等罪嫌進行偵辦。