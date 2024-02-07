【全程字幕】打臉王必勝！台中市府瘦肉精沒驗錯 徐巧芯嗆「下台」：私德不檢點、公務不專業 @ChinaTimes

台糖安心豚梅花肉片含禁用瘦肉精爭議延燒多日，台中市、衛福部食藥署今（7）日公布複驗結果，確定有檢出西布特羅0.001 ppm。台中市長盧秀燕今到市府食安處開午餐會，為同仁送上溫暖擁抱，她也向食安處同仁的太太致電道歉、致謝，「謝謝她把家裡的英雄借給台中市府，成為台中的英雄、台灣的英雄，值得我們敬佩。」

盧秀燕今到中市府食安處開午餐會，會前給每位同仁都送上一個大大的擁抱，「謝謝他們的勇敢，做台灣的食安守護神」。盧秀燕也在臉書表示，瘦肉精超標事件，台中食安團隊承受了極大的壓力，為人民把關違禁品是個艱鉅的任務，不只需要勇氣，還需要戰戰兢兢地重覆檢驗、謹慎確認結果，若是過程出了絲毫差錯影響甚大，甚至可能失去民眾對市府團隊的信任。

盧秀燕說，連續多日的高壓關注，對食安處的公務同仁是很大的考驗，一句辛苦了、一個擁抱都能催出他們的眼淚。她提到，「家有4寶的食安處同仁，連續幾天堅守崗位沒能回家帶小孩，我也透過電話向他的太太道歉、致謝，謝謝她把家裡的英雄借給台中市府，成為台中的英雄、台灣的英雄，值得我們敬佩。」

盧秀燕也喊話，年節前夕，最後的上班日，也是公布複驗結果的日子，希望他們放下所有抹黑謾罵，在這頓團圓飯後，過個好年，繼續努力守護台中市民的食品安全。