群聯1月合併營收為50.86億元，月減少1.85%、年成長逾75%，創下歷史同期次高。

群聯1月SSD控制晶片總累計總出貨量年成長達37%，為歷史同期次高，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量年增率達75%，刷新歷史同期新高；此外，1月整體NAND儲存位元數總出貨量的年成長率更達110%，也創歷史同期新高，顯示整體市場需求持續緩步回升趨勢不變。

群聯執行長潘健成表示，目前客戶的整體需求有看到逐漸的轉強，但因為全球NAND的總供給下降，部分NAND Flash規格出現短缺的現象，因此交貨給客戶的交期也有拉長的趨勢。目前群聯也很努力跟各儲存應用領域的客戶商談溝通全年度的需求狀況，希望能透過預先的規劃，提升未來季度在滿足市場需求的供貨順暢度。

在企業級SSD儲存市場部分，潘健成強調，由於NAND原廠已經不堪長期虧損，因此均積極推動NAND漲價，力求轉虧為盈，所以市場上的企業級SSD價格也已經大幅上升；而因為群聯掌握相對有競爭力的企業級SSD產品組合，因此群聯的企業級SSD的Design-in詢問度大幅增加，對群聯未來季度的營收貢獻預期將有正面助益。