各營收來源來看，數位廣告與以訂閱制（SaaS）為主的信任雲服務營收主要來自Whoscall，除了在台灣市場持續提升ARPU與獲利外，將更積極拓展Whoscall的海外市場。將持續推進政府和大型企業的合作，尤其是泰國為首的東南亞與日本地區。

1月Gogolook與泰國國家資安委員會（NCSA）正式簽署合作備忘錄，攜手共同維護數位網路安全，保護泰國民眾免受詐騙的威脅。隨著 NCSA與Gogolook展開技術合作，將有助於Whoscall等服務在數位防詐功能上持續創新，為使用者提供更全面的保護，共同打造更值得信賴的數位環境。今年泰國就有機會超越台灣成為公司最大的市場，期待用戶數提昇帶動數位廣告和以訂閱制營收為主的信任雲服務持續穩健增長。

以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務，將持續透過多種渠道提升獲客效率及增加用戶黏著度，建立消費金融生態圈，會員數與流量可望持續提升，亦可望在平台陸續推出新功能與拓展多元商品下持續成長。

企業端服務方面，目前營收佔比不高，涵蓋在信任雲服務營收下，將跨入更多的企業防詐應用領域，提供企業更完整的防詐解決方案，同時嘗試擴張海外市場。例如，在日本協助行動服務通路連鎖商StoreFront開發與維運自有品牌陌生來電辨識服務「Darekana BlockAPP，並於近期正式上架。Gogolook與StoreFront將分別專注於技術研發以及市場推廣，期待利用各自的優勢極大化合作綜效。雖然預期初期營收貢獻不大，但期盼長期能逐漸發展成穩定的收入來源。Gogolook也將持續發展創新的商業模式，搭配既有的防詐資料庫與技術優勢，以多元策略加速落地海外市場。