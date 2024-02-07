無黨籍議員于北辰昔日曾以講「軍中鬼故事」聞名，他今（7）日透露，過去曾擔任裁軍工作，從他手上消失的單位非常多，但這疑似讓某位過世的將軍不滿，竟坐在他肩上半年，甚至連腰上也拖著好幾個，直到他簽了一紙公文後，狀況才解除。

于北辰今（7）日在呂捷主持的節目《豈有此呂》中透露，他當國防部戰略規劃室的編裝官時，擔任裁軍工作，陸、海、空裁軍，從他手上消失的單位非常多，光是將軍就從473個變成203個。于北辰表示，當時非常累，有次周日回家睡著時被老婆挖起來，稱女兒沖到煞，晚上起來說著奇怪的話。

于北辰隔天帶女兒去見一位師父，當時他看到門口有隻黃金獵犬，他想去逗弄，但黃金獵犬一看到他便縮到沙發下，好像看到鬼，且看似要攻擊卻又很怕，當時師父便要他不要碰狗。于北辰說女兒狀況好了之後，師父便打電話給他老婆，詢問于北辰是否為軍人，還透露于北辰肩上「坐著一個將軍」、一直在飆罵，甚至連腰上也拖著好幾個（將軍），要于北辰有空找師父談一談。

于北辰說，他與師父見面後，師父要他到法鼓山求聖水，且把心裡的話跟神說；于北辰照辦，到了法鼓山自述沒做壞事，只是裁掉很多單位，讓很多人升將軍無望，但他強調自己並不願意裁，是國家方向、建軍方向要求，若有得罪請多原諒。于北辰還表白，若裁掉的部隊傳統被弄掉了，他回去會上簽，將所有部隊的隊史館移編，因為部隊可以消失，隊史不能消失，可移編到其他部隊併起來。

神奇的是，于北辰說，他之後上簽且獲得國防部長核定，所有隊史館合併，所有文物、古物延續，隔周後他再到師父家時，上次見到他就躲起來的黃金獵犬卻撲上來跟他玩，讓他當場全身冒冷汗。于北辰直言，人會騙人，但狗不會，師父看到他也說沒事了，因此那半年他脖子、腰痠，到處都看不好的情況也就好了。