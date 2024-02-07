台糖冷凍豬肉片遭台中市府驗出禁用瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol），昨天（6日）中央食藥署與台中市府同步雙軌複驗，7日上午陸續公布複驗結果，均呈陽性反應，數值分別為0.001及0.002ppm，對此台中地檢署表示，目前由行政機關依權責處理，檢方將持續關注。

年關將近，台中市1月15日啟動市售肉品抽驗，在國防部台中福利站抽驗台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅0.002ppm，經22次檢驗確認後，於2月2日公布，除要求台糖全面回收下架，也通告中央溯源追查瘦肉精來源，未料中央4日宣布抽驗45件全部零檢出，引爆中央與地方瘦肉精爭議。

盧秀燕對此表示，我們要支持基層食安人員，他們非常認真努力，為民眾健康把關，為食安把關，我對於中央沒有任何意見，只是不捨同仁在過程中被誤解，維護民眾食安是需要堅持的，過程中可能會影響到別人的利益，呼籲維護民眾食安，一定要共同堅持。

為釐清真相，中市與食藥署6日展開複驗，食藥署拒中市派員參與中央複驗，而台中市則邀食藥署出席指導，並邀台糖代表參與，昨晚9點共11人在台中市食安處實驗室展開複驗，今天上午食藥署與中市衛生局陸續公布檢驗結果，都呈現陽性反應。

對於台糖安心豬肉片驗出瘦肉精「西布特羅」，尤其又是農曆春節前夕，難免引發民眾恐慌，及對食安疑慮，台中地檢署表示，目前由行政機關依權責處理，檢方立場將持續關注。