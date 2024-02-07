大陸富商汪小菲與女星大S結束婚姻後，桃花緣頗旺，近期他和新女友網紅曼蒂（Mandy）愛得相當高調，頻頻被捕捉同框，最近有大陸網友在環球影城拍到汪小菲與女兒、女友排排坐，三人相處和睦，有網友回想起大S曾在節目上透露「環球影城很可怕」，笑稱如今汪小菲有了新對象，總算可以去環球影城好好享受了。

汪小菲近期公開和新女友Mandy戀情後，就時常帶著Mandy旅遊、工作，直播中也時常提到，甚至汪小菲直播時女友就坐在鏡頭外，他不時驕傲提到「我女朋友好不好看」、「我女朋友是台灣人」，在直播上遭網友虧：「選女人沒品」時立刻霸氣護愛，要大家不要指手畫腳，更澄清沒有常換女友，空窗期至少一年了，並讚新女友心地善良、學歷高，強調自己眼光好。

最近小倆口到新加坡旅遊，汪小菲也帶著Mandy與母親張蘭團聚，一雙兒女也在場，形同讓Mandy實習當媽。除了見家長以外，兩人也到環球影城遊玩，有網友在那裏巧遇他們並曬出照片，可見汪小菲跟女友帶著坐同一張椅子上，汪小菲與曼蒂邊滑手機邊聊天，互動親暱。

不過網友翻出汪小菲2018年跟大S曾錄製實境節目《幸福三重奏》時，聊到再過兩年北京要開環球影城，當時汪小菲期待表示：「我們可以天天去，全世界最大」，大S卻冷回：「環球影城很可怕，它那裡面的雲霄飛車比你剛剛坐的索道（纜車）可怕一萬倍。」汪小菲則回：「它有小孩玩的呀，變形金剛那些的。」但大S仍堅持：「因為我少女時期去的時候，我當時都還沒懼高症呢，我都快嚇死了。」如今他帶著新對象去環球影城，也算是圓夢了。