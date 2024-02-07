先前退出國民黨的彰化縣議長謝典林，今（7）日遭媒體爆料，近日已申請加入民眾黨，目標是在2026年九合一大選時，挑戰姐姐、國民黨立委謝衣鳳，對此，民眾黨回應，目前沒有掌握到此消息。

根據《風傳媒》今報導，彰化縣長王惠美即將在兩年後任期屆滿，國民黨內看好謝典林的親姐姐謝衣鳳接棒，但謝典林卻不斷強調，由於他在2024總統大選期間與民眾黨互動密切，未來彰化、甚至全台縣市首長勢必要藍白合，而自己就是彰化最有能力整合藍白的政治人物，該報導也指出，謝典林在地方慶祝活動上，常發表自己提出的分裂投票十分成功，讓彰化成為藍白合示範區的論述。報導更引述地方人士稱，謝典林已申請加入白營，但民眾黨方面還在評估，謝入黨對民眾黨在藍綠之間的衝擊為何。

而針對上述傳聞，民眾黨發言人李頂立今回應，入黨潮1萬多人，現在陸續消化人數，包含人事查核、繳費，但謝典霖是否入黨一事目前沒有掌握到。