美國73歲男子加德納（Terry Gardner）1月底和友人一起從14000英呎（約4267公尺）高空跳傘時，降落傘未完全開啟，最終「硬著陸」，加德納經送醫搶救後仍傷重不治。令人不勝唏噓的是，他是經驗非常豐富的老手，有數千次跳傘經驗。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國廣播公司新聞網（ABC news）報導，73歲男子加德納1月31日和另外3名友人赴亞利桑那州埃洛伊（Eloy）進行編隊跳傘（formation jump），4人在小飛機上從1萬4000英呎高空往下跳，最終其中3人安全著地，不過加德納的降落傘卻未完全開啟，導致他墜地。

An experienced skydiver died this week after a problem with his parachute. This comes less than a month after 4 people died & one other was seriously hurt in a hot air balloon crash. Both tragedies happened in Eloy, a city known nationwide for its large skydiving community. pic.twitter.com/440ZXkPqIc — Micaela Marshall (@MMarshallTV) February 3, 2024

埃洛伊警察局表示，加德納跳傘後遭遇「意想不到的複雜情況」，造成他在「降落傘未完全開啟的狀況下硬著陸」，經送醫搶救仍傷重不治。

報導指出，在初步調查後，有關單位仍不清楚意外原因，後續將交由美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）進行全面調查。警方指出，儘管這4人最終未完成預定的編隊跳傘，但警方不認為這是意外主因。

當天帶領加德納一行人跳傘的亞歷桑那州高空跳傘場（Skydive Arizona）表示，加德納是經驗非常豐富的跳傘玩家，有數千次跳傘經驗，出意外時是他們一行人當天的第三次跳傘。