海瑞溫斯頓（Harry Winston）在情人節推出卓時Premier系列奢華玫瑰金腕表，為了傳遞情人節的愛情密語，在表盤上特別以鑽石、彩寶與珍珠母貝勾勒一顆愛心，點綴如煙火般的絢麗多彩，藉此突顯炙熱的愛意。

海瑞溫斯頓在情人節推出卓時Premier系列奢華玫瑰金愛心腕表。（Harry Winston提供）

充滿豐富層次美感的十二個玫瑰金色心形圖案，最上層鑲嵌著59顆明亮式切工鑽石，其次為六個鑲嵌珍珠母貝和紅寶石或金色尖釘的心形，飽滿的半圓粉紅和紅心形在銀白色表盤上，營造出多層次效果，為了致敬溫斯頓先生最愛的鑽石切割工藝，一顆偌大的祖母綠切割鑽石點綴在12點鐘的位置，全球限量14只。

CHAUMET的Les Acrostiches Jeux de Liens系列彩寶手鍊。（CHAUMET提供）

CHAUMET在情人節推薦Les Acrostiches Jeux de Liens系列珠寶，以神秘的戀愛密語詮釋無盡的愛戀與思念，充滿親暱卻隱晦的彩色寶石吊飾手鍊，以充滿寓意的方式表達愛意，記載著每一個動人的愛情故事，該系列名稱acrostiches，意思即是指「藏頭詩」，就像是情書以藏頭詩的方式傳遞情意，只有愛人才能心領神會。

Les Acrostiches Jeux de Liens密語手鍊的每顆寶石，皆代表不同字母或意義，可選擇2到9顆寶石，並以Liens經典的連結圖騰穿梭其間，訂製專屬情人的密語手鍊，是一款珍藏兩人秘密的訂製珠寶，別具意義。